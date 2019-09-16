شكرا لقرائتكم العراق: بومبيو أكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من أراضينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الحكومة العراقية في بيان الاثنين أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي أن معلومات أميركا تؤكد بيان حكومة بغداد بأن الهجمات على منشآت نفط سعودية لم تنطلق من العراق.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أعلن في وقت سابق الاثنين، أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي، حيث جرى بحث الأحداث الأخيرة في السعودية، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات.

إلى ذلك، شدد عبد المهدي على أن مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب أية خطوة للتصعيد ومنع استخدام أراضيه ضد أية دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة.

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يذكر أن العراق، كان نفى الأحد، استخدام أراضيه في شن هجمات على منشأتي نفط في السعودية عطلت أكثر من نصف إنتاج المملكة من الخام.

وأتى هذا النفي بعد أن نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع قوله، إن الهجوم تم بواسطة طائرات "درون" أقلعت من العراق وليس من اليمن.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في حينه "أن العراق ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المُسيّرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، والحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".