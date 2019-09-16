السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام.. و3 مواقع تنتظر المستشار حمادة السيد

الموجز

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين، لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائباً عاماً".

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوي نائبا عاما.

اجتماع عقب حلف اليمين

وأوضح راضي أنّ الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، وتمنى لهما التوفيق في أداء مسؤولياتهما، مؤكدا حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والعمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقا للدستور والقانون.

وسام الجمهورية

وتابع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أنّ الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، كما أعرب عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالا في إعلاء المصلحة الوطنية.

يبدأ المستشار حمادة الصاوي، مهام منصبه الجديد نائبا عاما خلال الأيام المقبلة، بعد تعيينه رسميا قبل أيام عدة بقرار جمهوري نشر في الجريدة الرسمية لمدة 4 سنوات.

أول أيام عمل النائب العام

ووفقا للقانون فإن المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي، يبقى في منصبه حتى 18 سبتمبر الجاري على أن يكون اليوم التالي 19 سبتمبر أول أيام عمل النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي.

مواقع آخرى

وبحكم موقع المستشار حمادة الصاوي كنائب عام سيكون هناك مواقع أخرى، سيشغلما رسميا بدءا من تاريخ توليه موقع النائب العام رسميا، حيث سيشغل عضوية مجلس القضاء الأعلى للعام القضائي الجديد.

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ويتكون تشكيل مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين له ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية، وطنطا بالإضافة إلى النائب العام.

ووفقا للقانون رقم 28 لسنة 2015 سيتولى المستشار حمادة الصاوي، أيضا رئاسة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، والتي يكون في عضويتها رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي ورئيس مجلس أمناء، وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

عضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية

كما سيشغل "الصاوي" عضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذي جرى استحداثه في التعديلات الدستورية الأخيرة التي بدأ العمل بها منذ الاستفتاء عليها، بالموافقة والذي يرأسه رئيس الجمهورية ويتضمن في عضويته رؤساء الهيئات القضائية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي جرى اختياره نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل صادق النائب العام الحالي، والذي أمضى 4 سنوات في موقعه.

آخر موقع للصاوي

وكان آخر موقع شغله "الصاوي" قبل تعيينه نائبا عاما، هو إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

ومن المنتظر أن يعود المستشار نبيل صادق النائب العام إلى عمله القضائي بمحكمة النقض، بعد انتهاء عمله نائبا عاما إذ يقتضي القانون أن يقدم طلبا للجمعية العمومية لمحكمة النقض ليعود إلى موقعه بالمحكمة على نفس الدرجة التي كان عليها قبل توليه منصب النائب العام.