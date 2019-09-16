خليل: أتمنى اقرار موازنة الـ2020 بموعدها الدستوري ما سيكون بمثابة خطوة مهمة بإصلاح المالية العامة

لفت وزير المال علي حسن خليل خلال انطلاق حفل اطلاق موازنة المواطن والمواطنة في المعهد المالي والاقتصادي - باسل فليحان في وزارة المالية إلى "إننا نشهد اليوم على انجاز حقيقي يتجاوز الشكل للدخول في مضمون المسؤولية الملقاة على عاتقنا وجملة القرارات الصعبة يجب ان تتحملها لان تجاهل الامر لم يعد مسموحاً في دولة تعاني ما تعاني".

ودعا كل هيئات المجتمع المدني والمؤسسات إلى"فتح نقاش حول ارقام موازنة 2019 لنضع أنفسنا تحت سقف المحاسبة والمراقبة ولنسجل معا كل الملاحظات وما يمكن أن يتبين من خلال تفاصيل الموازنة"، مشيراً إلى "إننا نسجل إنجازاً التزامنا به أمام الناس لان حقهم أن يعرفوا كيف واين تصرف الاموال".

وأشار إلى "إنني أتمنى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الأول المقبل وهذا ما يسمح لنا بإقرارها لأول مرة منذ عقود قبل نهاية العام الحالي وقبل بداية السنة المالية في 2020 وان تم هذا الأمر نكون قد خطونا خطوة مهمة في إصلاح ​المالية العامة​".