تمكنت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ ضابطة ​طرابلس​ شعبة المكافحة البرية من توقيف ​سيارة​ "رابيد" في محلة ​باب التبانة​، محملة أحذية أجنبية مهربة جرى سوقها مع المخالف الى المركز لإجراء المقتضى القانوني في حقها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك أوقفت سيارة في باب التبانة محملة بأحذية أجنبية مهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.