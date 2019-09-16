المطران عبد الساتر: أبواب مدارس الحكمة مفتوحة أمام جميع أبنائنا

لفت المركز الاعلامي في ​أبرشية بيروت المارونية​ إلى أنه "نظرًا للوضع العام في البلد، إقتصاديًا واجتماعيًا، أصدر راعي أبرشية بيروت المارونية المطران ​بولس عبد الساتر​ تعليماته لرؤساء مدارس الحكمة بمختلف فروعها، بأن لا يكون القسط المدرسي في تلك ​المدارس​ عائقًا أمام أيّ طالبٍ راغبٍ في العلم وعليه، فإنّ أبواب مدارس الحكمة مفتوحة أمام جميع أبنائنا".

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