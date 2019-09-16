تيمور جنبلاط زار أربيل والتقى طالباني ورئيس كتلة الحزب الكردي

زار رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ ​أربيل​ للقاء عدد من المسؤولين وإجراء مباحثات حول التطورات السياسية الراهنة في المنطقة.

وعقد إجتماعا مع نائب رئيس وزراء ​كردستان​ قوباد طالباني الذي قال "نتشارك مع تيمور جنبلاط كشعب وكأفراد الكثير من القضايا ونواجه تحديات متشابهة. رؤيته العصرية تعطي نفحة إيجابية في هذا ​الشرق الأوسط​ المتجمد".

كما إلتقى جنبلاط رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردي أوميد زوشناو، وكان بحث في العلاقات البرلمانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون المشترك.