تيمور جنبلاط زار أربيل والتقى طالباني ورئيس كتلة الحزب الكردي

زار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط أربيل للقاء عدد من المسؤولين وإجراء مباحثات حول التطورات السياسية الراهنة في المنطقة.
وعقد إجتماعا مع نائب رئيس وزراء كردستان قوباد طالباني الذي قال "نتشارك مع تيمور جنبلاط كشعب وكأفراد الكثير من القضايا ونواجه تحديات متشابهة. رؤيته العصرية تعطي نفحة إيجابية في هذا الشرق الأوسط المتجمد".
كما إلتقى جنبلاط رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردي أوميد زوشناو، وكان بحث في العلاقات البرلمانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون المشترك.
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