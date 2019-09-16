وزيرة الطاقة عرضت مع نظيرها القطري مواضيع الطاقة والكهرباء

إلتقت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، رافقه سفير قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر.
وأشارت بستاني بعد اللقاء الى أن "الزيارة أتت بالتزامن مع إطلاق المناقصات في قطاعي النفط والغاز حيث أبدى الوزير والوفد المرافق رغبتهم بالمشاركة في دورة التراخيص الثانية، كما والمشاركة في مناقصات محطات التغويز".
وإطلع الوزير القطري من بستاني على موضوع مناقصات محطات التغويز حيث هي حالياً في اللجنة الوزارية المختصة وهي تقوم بدراستها، مشيرة الى أن الحديث تناول ايضاً مناقصات معامل الكهرباء حيث أبدوا استعدادهم للمشاركة فيها أيضاً.
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