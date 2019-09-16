ضاهر: حادث السعودية شكل في شركة أرامكو ارتفاعا حادا في أسعار النفط في العالم

لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "حادث ​السعودية​ شكل في شركة ​أرامكو​ ارتفاعا حادا في أسعار النفط في ​العالم​ وسوف يكون له تاثير مباشر على ميزان المدفوعات وزيادة ​العجز​"، مشيراً إلى أن "الوقت يداهمنا ولتكن موازنة 2020 هي بداية الإصلاح الجدي والحقيقي لإنقاذ ما يمكن انقاذه فلنتكاتف جميعا ولنوقف المزايدات الشعبوية رأفة بهذا البلد".

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