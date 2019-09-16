النشرة: الطوائف المسيحية في حاصبيا ومنطقتها أحيت عيد الصليب بقداس احتفالي

افاد مراسل النشرة في ​حاصبيا​ ان الطوائف المسيحية في حاصبيا ومنطقتها، أحيت ​عيد الصليب​ بقداس احتفالي اقامته الرعية في كنيسة مار جاورجيوس للروم ​الارثوذكس​، ترأسه الاب اميل حداد بحضور ممثل للنائب انور الخليل وحشد من الفاعاليات وابناء حاصبيا والجوار.

الاب حداد وفي عظته دعا "الى ​المحبة​ والتسامح متناولا القيم السامية التي يتجلى بها هذا العيد"، آملا "ان يحل الاستقرار والوئام في لبنان والمنطقة."