النشرة: الطوائف المسيحية في حاصبيا ومنطقتها أحيت عيد الصليب بقداس احتفالي

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افاد مراسل النشرة في حاصبيا ان الطوائف المسيحية في حاصبيا ومنطقتها، أحيت عيد الصليب بقداس احتفالي اقامته الرعية في كنيسة مار جاورجيوس للروم الارثوذكس، ترأسه الاب اميل حداد بحضور ممثل للنائب انور الخليل وحشد من الفاعاليات وابناء حاصبيا والجوار.
الاب حداد وفي عظته دعا "الى المحبة والتسامح متناولا القيم السامية التي يتجلى بها هذا العيد"، آملا "ان يحل الاستقرار والوئام في لبنان والمنطقة."
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