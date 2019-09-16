لجنة الدفاع اقرت اتفاقية بين لبنان وارمينيا

أقرت ​لجنة الدفاع​ مشروع القانون الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاق بين ​وزارة الدفاع​ ال​لبنان​ية و​وزارة الدفاع الوطني​ في ​الجمهورية​ الهيلينية حول التعاون العسكري، كما اقرت اتفاقية بين لبنان وارمينيا.



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