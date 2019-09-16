اعلن وزير التربية والتعليم ​اكرم شهيب​ ان "اللقاء الاخوي اليوم مع السفير السعودي ​وليد بخاري​، أعاد التأكيد على المضي قدما في تعزيز وشد أواصر التعاون الثقافي والتربوي، وعلى دعم التربية في ​لبنان​"، معتبرا ان "هذا ليس بالامر الجديد على المملكة التي لطالما كانت دائما بجانب لبنان على الصعد كافة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهيب: اللقاء الاخوي مع بخاري أعاد التأكيد على تعزيز أواصر التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.