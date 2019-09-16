أوبك: الهجوم على منشأتي النفط لا يستوجب الذعر ولا اجتماعاً عاجلا لـ"أوبك"

أعلن الأمين العام ل​منظمة أوبك​ محمد باركندو، "ان الهجوم على منشأتي النفط في ​السعودية​، لا يستوجب الذعر ولا اجتماع عاجل لأوبك، والسعودية تتعامل بشفافية"، مشيرا الى "ان أنا في ​بغداد​ و​الحكومة العراقية​ أكدت لي التزامها بالاتفاق" ، وشدد باركندو "على ان السعودية على تواصل معنا والوضع تحت السيطرة."

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