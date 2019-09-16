الحرس الثوري الإيراني يعلن إحتجاز مركبا يهرب النفط إلى الإمارات

أعلن قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري، العميد علي عظمائي أنه "تم ضبط مركب يحمل 250 ألف لتر من الديزل المهرب"، مشيرا إلى أن المركب أبحر من ميناء "لنكة" المطل على الخليج، وكان متجها إلى الإمارات العربية المتحدة، وقد تم توقيفه عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة "طنب" الكبرى.
ولفت الى أنه تم توقيف طاقم المركب المكون من 11 شخصا، وإحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة.
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