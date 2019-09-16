المخابرات العراقية: لم نعلق على الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية سعودية

أكد جهاز المخابرات الوطني العراقي "عدم التعليق على الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية سعودية، وليس لديه أي متحدث تطرق للحادثة"، مشيراً إلى "الالتزام بنص وروح البيان الصادر عن مكتب رئيس ​مجلس الوزراء​ في 15 أيلول"، داعياً وسائل الإعلام إلى "توخي المصداقية والدقة في نقل ​الأخبار​، خصوصا تلك التي قد تسعى إلى إقحام البلاد في صراعات ومواجهات خارجية".

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