خارجية الصين: اتهام أي شخص بالهجمات على أرامكو دون تحقيق أمر غير مسؤول

أعلنت الناطقة باسم الخارجية ​الصين​ية، هوا تشون مين، أن "الصين تعتبر إلقاء اللوم على أي شخص في الهجمات على مصفاة النفط في ​السعودية​ بدون إجراء تحقيق، أمراً غير مسؤول"، داعية إلى "ضبط النفس"، مشيرةً إلى "إننا سمعنا تلك التصريحات، ونرى أنه بدون إجراء تحقيق شامل وحتى ظهور النتائج، فمن غير المسؤول إلقاء اللوم على أحد".

ولفتت إلى ان "الصين تعارض أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع"، مشيرةً إلى "‘ننا نأمل أن تمتنع الأطراف عن القيام بأعمال قد تثير تصعيدًا، وأن يُظهروا ضبط النفس".