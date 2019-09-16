وزير الطاقة الإماراتي: لدينا طاقة إنتاج نفط فائضة لتعويض الأسواق

لفت وزير ​الطاقة​ الإماراتي ​سهيل المزروعي​ إلى "طمأنة أسواق الطاقة على إمدادات ​النفط​، وذلك بعد تراجع إنتاج ​السعودية​ بنحو النصف جراء هجمات استهدفت منشآتها النفطية"، مشيراً إلى أن "​الامارات​ تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات بعد الهجمات"، مؤكداً أن "من المبكر للغاية الدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة "أوبك".

وأشار إلى أنه "إذا دعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في ​العالم​، لاجتماع طارئ للمنظمة سنتعامل مع الأمر".