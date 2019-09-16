الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس بعد الهجوم بطائرات مسيرة في السعوية

دعا ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "أكبر قدر من ضبط النفس" بعد الهجوم بطائرات مسيرة في ​السعودية​، مشددا على أنه "من الضروري معرفة الحقائق قبل تحديد المسؤولية بشأن هجمات السعودية".

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