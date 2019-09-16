وزير الطاقة الأميركي يتهم إيران بالضلوع في هجوم منشأتي أرامكو

اتهم وزير ​الطاقة​ الأميركي ريك بيري السلطات ال​إيران​ية بالضلوع في هجوم منشأتي ​أرامكو​، مؤكدا ان "على إيران تحمل مسؤولية هذا العمل". ورأى بيري أن "الهجوم مدبر ويستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي ورغم مساعي إيران الخبيثة إلا أننا واثقون من قدرة السوق على التعافي".

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