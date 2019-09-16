ترامب: لسنا بحاجة لنفط وغاز الشرق الأوسط لكننا سنساعد حلفاءنا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "أميركا ليست بحاجة لنفط وغاز ​الشرق الأوسط​ لأننا أصبحنا أكبر منتج للطاقة في العالم لكننا سنساعد حلفاءنا".



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