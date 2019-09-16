سحر طلعت تطالب بوضع بخطة استباقية لمنع تكرار أزمة سيول الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الأجهزة المعنية بالمحافظة بخطة استباقية واضحة للتعامل المباشر مع أى وضع محتمل لسقوط الأمطار، فى ضوء التحذيرات التى أطلقتها هيئة الأرصاد مؤخرا، وبحلول فصل الخريف، باحتمالات سقوط أمطار تصل إلى حد السيول فى وقت مبكر عن التوقيت المعروف من كل عام، تجنبا لتكرار أزمة سيول الإسكندرية عام 2015.
وشددت النائبة فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أهمية التنسيق مع شركة الصرف الصحى، لتطهير شنايش الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة من المخلفات والقمامة، التى قد تمنع صرف المياه، وكذلك تسليك، وتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى المحافظة، ورفع كفاءة المعدات اللازمة.
وأكدت عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ضرورة أن يكون هناك خط مفتوح، للتواصل بين المحافظة، وهيئة الأرصاد للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة، وكذلك تخصيص أرقام للمواطنين لاستقبال الشكاوى فى هذا الصدد، وأن يتم الإعلان عنها على مستوى واسع.
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