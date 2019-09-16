شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يلتقى رئيس مجلس الأمة الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، لقاء الدكتور على عبد العال، مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى والوفد المرافق له بمجلس النواب، جاء ذلك بحضور السيد الشريف وكيل أول البرلمان وسليمان وهدان وكيل البرلمان.

يناقش اللقاء تدعيم العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى ومجلس الأمة الكويتى، والأحداث التى تمر بالمنطقة، وكيفية تدعيم العلاقات بين البرلمانين فى الإطار الذى يخدم مصلحة البلدين والأمة العربية.

يأتى اللقاء فى إطار التنسيق المستمر بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية.





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