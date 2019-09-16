المالية تكرم فريق عمل إدارتي "السياسات المالية" و"الدين العام" بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

كرمت وزارة المالية فريق عمل وحدتي "السياسات المالية الكلية"، و"إدارة الدين العام" بالوزارة، ومنحهما شهادات تقدير؛ لتحفيزهما على مواصلة التميز، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن تكريم فريق عمل وحدة "السياسات المالية الكلية" يعود لإسهامه في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي.

كما يعود تكريم فريق عمل وحدة "إدارة الدين العام" إلى اعتباره الأفضل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المالي الماضي، بشهادة مؤسسة "جلوبال ماركتس" المسجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين، بحسب الوزارة.

والمكرمون من وحدة السياسات المالية الكلية هم: يمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، وفاطمة العشماوي، ونرمين فهمي، ومصطفى قطبي، وكريم نصار، ومحمد عاشور، وعلاء عبد الرحمن، وهايدي علي، ودينا نادر، وآية عبدالعزيز، ونهى البربري، وروان الديري.

والمكرمون من وحدة إدارة الدين العام هم: محمد حجازي مستشار الوزير لشئون الدين, ومصطفى محمد رمضان, ومحمد عادل العشري, ونهى أحمد عبد العظيم, وإيمان أحمد, وسارة عزام, وريم سيد أحمد, وإنجي محمد عبد السميع.

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وقال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن المنهج الحواري من مسؤولي الوزارة انعكس بالضرورة على أداء فريق العمل بوحدة إدارة الدين العام الذي يتسم بالكفاءة والقدرة على العمل الجاد والفعَّال.

وذكرت يمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، أن فريق العمل بوحدة السياسات المالية الكلية يعكف على إنجاز التكليفات المحددة؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تدفعهم جميعًا لبذل قصارى جهدهم فى خدمة بلدهم، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه الفريق من قيادات الوزارة.

وتعهدت بمواصلة العمل الدؤوب بوحدة السياسات المالية الكلية؛ بما يجعل فريق العمل على قدر الثقة الكبيرة التي تُوليها له وزارة المالية، على النحو الذي يُمَّكنه من الإسهام الفعَّال في برامج استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والبناء على ما تحقق من نجاحات؛ من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وكانت صحيفة "جلوبال ماركتس"، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أعلنت في أغسطس الماضي، منح جائزتها السنوية لأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 لوزير المالية المصري.

كما أعلنت الصحيفة أيضا عن منح وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية بمصر برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لإدارة الدين العام، جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للبيان.