الألمانية: "إيران تحتجز سفينة في الخليج العربي بزعم تهريبها مواد نفطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أعلن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني ضبط سفينة في مضيق هرمز بزعم تهريب مواد نفطية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري العميد علي عظمائي أنه "تم ضبط سفينة تحمل 250 ألف لتر من الديزل المهرب قبالة محافظة هرمزكان جنوب إيران".

Advertisements

وأوضح أن السفينة أبحرت من ميناء "لنكة" الإيراني، زاعمًا أنها كانت متجهة إلى الإمارات، وتم اعتراضها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة طنب الكبرى.

وأضاف أنه تم توقيف طاقم السفينة، المكون من 11 شخصا، وإحالتهم للجهة القضائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها إيران قوارب في المنطقة بزعم تهريب وقود.