محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):
أعلن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني ضبط سفينة في مضيق هرمز بزعم تهريب مواد نفطية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري العميد علي عظمائي أنه "تم ضبط سفينة تحمل 250 ألف لتر من الديزل المهرب قبالة محافظة هرمزكان جنوب إيران".
وأوضح أن السفينة أبحرت من ميناء "لنكة" الإيراني، زاعمًا أنها كانت متجهة إلى الإمارات، وتم اعتراضها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة طنب الكبرى.
وأضاف أنه تم توقيف طاقم السفينة، المكون من 11 شخصا، وإحالتهم للجهة القضائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها إيران قوارب في المنطقة بزعم تهريب وقود.
كانت هذه تفاصيل خبر الألمانية: "إيران تحتجز سفينة في الخليج العربي بزعم تهريبها مواد نفطية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.