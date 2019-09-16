محافظة بورسعيد تتسلم 512 بطاقة تموينية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إنه جرى إستلام 512 بطاقة تموينية متنوعة.

وأشار "ثابت"، في تصريحات صحيفة، إلى أنه البطاقات الجديدة تنقسم إلى 407 بطاقة تموين بدل فاقد وتالف، و19 بطاقة جديدة و86 بطاقة فصل اجتماعى.

وأكد وكيل وزارة التموين على أنه تسهيلاً على المواطنين، سيجري عرض الكشوف بأسماء المستحقين بكافة مكاتب التموين، حتى يتمكن أصحابها من استلامها وصرف المقررات التموينية الخاصة بهم.