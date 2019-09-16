13 سبتمبر 2019 13:37 وكالات- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية اليوم، الجمعة 13 سبتمبر 2019، عن مقتل ستة من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء "أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات . 13 سبتمبر 2019 13:37 Tweet المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات / مقتل 6 جنودٍ نتيجة تصادم آليات عسكريّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.