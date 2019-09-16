في انتخابات الكنيست.. رشاوى بدعوى التشجيع على التصويت

قدم حزب "شاس" الإسرائيلي عريضة ضد حملة قامت بها بلدية تل أبيب، تقدم من خلالها فوائد مالية للناخبين.

تتضمن العريضة المقدمة للجنة المركزية المشرفة على انتخابات الكنيست، الممارسات التى تقوم بها حملة انتخابية في تل أبيب، ومنها توزيع تذاكر مجانية للمؤسسات الثقافية، و"بيرة" بقيمة 10 شيكل لكل من يسجل اسمه في

صناديق الاقتراع، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

يزعم حزب "شاس" أن البلدة تحاول من خلال ذلك تشجيع التصويت لصالح كتلة اليسار، وأن ما تقوم به البلدية لزيادة نسبة التصويت بمدينة تل أبيب هو انتهاك لقانون انتخابات الكنيست ويعتبر رشاوى انتخابية.

Advertisements

ذكرت العريضة أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة دعم سكان المدينة الذين صوَّت نصفهم في الانتخابات السابقة لصالح حزب أزرق - أبيض، برشوتهم.

نشرت البلدية بالأمس بيانًا تضمن تقديمها فوائد لسكان المدينة الذين يسجلون أنفسهم في صناديق الاقتراع، ومن بين تلك الفوائد، تذاكر مجانية للمؤسسات الثقافية، وحمامات السباحة المحلية، وزجاجات بيرة يبلغ ثمنها 10 شيكل.

اقرأ أيضًا:

هآرتس: نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عملية كبيرة بغزة.