أصابت الغواصة النووية الروسية "أومسك" بصاروخ "غرانيت" المضاد للسفن هدفا في المحيط الهادئ على بعد حوالي 350 كم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وتنتمي هذه الغواصة لمشروع "949 Antey". وتعتبر الغواصة K-148 "كراسنودار" أول غواصة من هذه الفئة. تم إطلاقها في عام 1986. من هذه الفئة. تم إطلاقها في عام 1986. وتم إنتاج 11 وحدة فقط من مشروع Antey. منها هذه الغواصة. أما صاروخ "غرانيت" الذي أطلقته هذه الغواصة فهو مخصص لمكافحة حاملات الطائرات الأمريكية بفعالية. حاملات الطائرات الأمريكية بفعالية. وخلال سنوات الحرب الباردة، تمكن المجمع الصناعي العسكري السوفيتي من إيجاد استجابة متكافئة لحاملات الطائرات الأمريكية التي شكلت تهديدا في أماكن انتشارها، فتم ابتداع صواريخ كروز مضادة للسفن، التي بدأ تطويرها في منتصف الخمسينيات، وكانت مناسبة بشكل خاص لدور "قاتل حامل الطائرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غواصة نووية روسية تدمر هدفاً بحرياً على بعد 350 كلم بصاروخ مضاد للسفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.