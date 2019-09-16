انتخابات الرئاسة التونسية.. صراع بين السجين والأكاديمى

حصل المرشح الأكاديمى المستقل "قيس سعيد" على بـ19 بالمئة من الأصوات فى انتخابات رئاسة تونس ، يليه المرشح السجين نبيل القروي بـ15 بالمئة، لجولة الإعادة فى 29 سبتمبر الجاري، من بين 24 مرشحا.

وأصبح القروي الأكثر جدلا منذ أن بدأ قطار الانتخابات فى تونس، بعد ان اعتقل بأمر قضائي في 23 أغسطس الماضي بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، وبقيت حملته الانتخابية مستمرة، لكنه منع من التصويت في الانتخابات.

أبرز محطات فى حياة مرشحى الرئاسة التونسية فى جولة الإعادة

ولد قيس سعيد فى 22 فبراير 1958فى تونس, وحصل على شهادة الدراسات المعمقة فى القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985.

اشتهر "سعيد" بإتقانه للغة العربية ومداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي، بعد الثورة.

مؤهلاتة

حصل قيس سعيد على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986، ثم تمكن من الحصول على دبلوم المعهد الدولي

للقانون الإنساني بسان ريمو إيطاليا 2001.

مهنتة

عمل قيس سعيد مدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1986-1999، ومنح للعمل مدرسًا بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ 1999، ثم مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1994-1999، عمل عضوًا فى فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية 1989-1990.

محطات فى حياة السجين

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ولد نبيل القروي فى 1 أغسطس 1963 بنزرت، وهو رجل أعمال وسياسي تونسي ، وواحد من اللاعبين الرئيسيين في عالم الإعلان في تونس.

حياتة السياسية

في 30 ديسمبر 2010، هزت الاضطرابات منطقة سيدي بوزيد في وسط تونس ووضعت وسائل الإعلام من قبل نظام زين العابدين بن علي، يتعهد ببث نقاش سياسي على قناته الترفيهية يتم

الكشف عن حقيقة الوقائع لأول مرة للجمهور من قبل وسائل الإعلام المحلية.

خلال الثورة التونسية في 2011، تحولت القناة إلى قناة إخبارية لتصبح مرجعًا في المشهد الإعلامي التونسي، بعد ذلك بث نبيل القروي مقابلة مع الباجي قايد السبسي، وهو شخصية غائبة عن المشهد السياسي لأكثر من عشرين عامًا. بعد هذه المقابلة، طُلب منه تولي منصب رئيس وزراء في مرحلة إنتقالية.

يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعلن النتائج الأّولية، الثلاثاء المقبل، إذ يمنح القانون الانتخابي الهيئة مهلة 48 ساعة لإعلان النتائج.

ويطلق التونسيون على المرشح سعيد، وهو أستاذ القانون الدستوري، لقب "الروبوكوب (الرجل الآلي)"، وهو مرشح مستقل، وحصد المرتبة الأولى من بين 24 مرشحا.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن العدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا، مشيرة إلى أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.

وأوضحت الهيئة أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب بالخارج.