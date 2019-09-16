عبد المهدي يرفض ثالث استقالة لوزير الصحة

أعلن رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي قتيبة الجبوري، عن رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة وزير الصحة علاء العلوان، مبينا أنه قام بمنحه بدلا عن استقالته إجازة مفتوحة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال الجبوري في حديث صحفي، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقبل استقالة وزير الصحة علاء العلوان ومنحه إجازة مفتوحة"، مبينا أن "استقالة العلوان هي الثالثة خلال تسلمه منصبه بسبب تعرضه لضغوط".
وأضاف "طالبنا رئيس الوزراء بعدم قبول الاستقالة لكن وزير الصحة نشرها عبر مواقع التواصل"، لافتا إلى أن "التدخلات السياسية والمصالح الحزبية مهيمنة على الحكومة وتتدخل بعملها".
يذكر أن وزير الصحة علاء العلوان قدم أمس الأحد، استقالته من منصبه، مرفقا إياها بشكره للرئاسات الثلاث وللجميع على ما قدموه من دعم له.
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