جوتيريش يدين الاعتداء على معملين لـ "أرامكو" السعودية

أدان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة الاعتداء الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صحفي، "إن الأمين العام يدين الهجمات التي وقعت السبت، على معملين تابعين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية". اقرأ أيضاً... السعودية: السيطرة على حريقين في معملين بـ"أرامكو" استهدفتهما طائرات "درون"

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