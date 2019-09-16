الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلاً في بيت لحم ويتوغل في غزة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، منزلاً وجرفت شارعاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية .

وكانت قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقتي "عين جويزة وخلة الحور" وهدمت منزلاً مكوناً من طابق وغرفتين زراعيتين تعودان لمواطنة فلسطينية بحجة عدم الترخيص، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وأضافت أن الجرافات دمرت طريقاً يصل إلى حي عين جويزة وسط البلدة، مضيفة أن هناك 180 منزلاً في القرية سلم أصحابها إخطارات بالهدم ووقف البناء بحجة عدم الترخيص.

وقالت إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز والصوت ولم يبلغ عن إصابات.

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على صعيد متصل، توغلت آليات الاحتلال صباح اليوم، لمسافة محدودة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن 4 جرافات عسكرية توغلت شرق خان يونس وشرعت بأعمال تسوية وتجريف قرب السياج الفاصل.

وفي وقت سابق أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المزارعين من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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