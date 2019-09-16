كوريا الجنوبية تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو" السعودية

أعربت كوريا الجنوبية، عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تديرهما شركة "أرامكو" السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجبة الكورية، في بيان اليوم الاثنين، إن الهجوم يمثل تهديداً خطيراً لمنشآت الطاقة الدولية الرئيسية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

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وأضاف أن "الهجوم يقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي"، مضيفا أن "الحكومة تنتقد أي هجوم مماثل".

وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية، أنها تولي اهتماماً بما أعلنته الحكومة السعودية و"أرامكو"، فيما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة.