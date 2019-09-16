بـ "رسالة جديدة".. كيم يدعو ترامب لزيارة بيونج يانج

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة بيونج يانج في رسالة بعثها في أغسطس. بحسب ما ذكرت صحيفة كورية جنوبية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر دبلوماسية.

ويسبق تاريخ الرسالة أحدث عمليات إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفات قصيرة المدى قبل أسبوع، وهذه الرسالة الثانية التي يتلقاها ترامب من كيم الشهر الماضي وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي بين البلدين.

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وقالت صحيفة جونجانج ايلبو إن كيم تحدث في الرسالة الثانية التي نقلها إلى ترامب في الأسبوع الثالث من أغسطس، عن استعداده للقاء ترامب لحضور قمة أخرى.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية ولا بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلبات للتعليق.