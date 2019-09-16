كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يتعهد بضم "جميع المستوطنات" في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بضم "جميع المستوطنات" في الضفة الغربية، بما في ذلك الجيب الواقع في قلب أكبر مدينة فلسطينية، في خطوة أخيرة بدا أنها تهدف إلى تعزيز الدعم القومي في اليوم السابق للانتخابات.

يقاتل نتنياهو من أجل بقائه السياسي. في الأسابيع الأخيرة من حملته، كان يبشر بوعود متشددة تهدف إلى جذب المزيد من الناخبين إلى حزب الليكود وإعادة انتخابه في تصويت لم يسبق له مثيل يوم الثلاثاء.

وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "إنني أعتزم توسيع السيادة على جميع المستوطنات " بما في ذلك "المواقع التي لها أهمية أمنية أو مهمة لتراث إسرائيل".

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل مئات اليهود الذين يعيشون تحت حراسة عسكرية مكثفة وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة الخليل المضطربة، أجاب نتنياهو "بالطبع".

يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية هذا العام، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف عقب انتخابات أبريل، مما أدى إلى حل البرلمان.

قدم نتنياهو سلسلة من التعهدات الطموحة في محاولة لحشد الدعم، بما في ذلك الوعد بضم غور الأردن، وهي منطقة حتى الإسرائيليين المعتدلين يعتبرونها إستراتيجية، ولكن يعتبرها الفلسطينيون ايضا سلة الخبز لأي دولة مستقبلية.

يزعم النقاد أن تعهدات نتنياهو، إذا تم تنفيذها، ستشعل الشرق الأوسط وتزيل أي أمل فلسطيني متبقي في إقامة دولة منفصلة. نبذ خصومه السياسيون حديثه عن الضم كحيلة انتخابية، وأشاروا إلى أنه امتنع عن ضم أي إقليم خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من عقد.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن في حرب عام 1967.

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يعيش الآن أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى حوالي 700000 مستوطن يهودي. لقد ضمت إسرائيل بالفعل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليًا. يعتبر المجتمع الدولي، إلى جانب الفلسطينيين، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية.

سيكون تصويت يوم الثلاثاء إلى حد كبير استفتاء على نتنياهو، حيث اعتبر نفسه المرشح الوحيد القادر على مواجهة تحديات إسرائيل الكثيرة. لكن خصومه يقولون إن مشاكله القانونية - بما في ذلك توصية من المدعي العام بتوجيه الاتهام إليه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة - تلوح في الأفق بحيث لا يستطيع تحملها.

و فيوقت سابق، عقد نتنياهو اجتماعه الأخير لمجلس الوزراء قبل الانتخابات في جزء من الضفة الغربية التي تعهد بضمها إذا أعيد انتخابه.

اجتمعت حكومته يوم الأحد في المجلس الإقليمي لوادي الأردن بدلًا من القدس. ستعقد الانتخابات الوطنية يوم الثلاثاء.

اوضح نتنياهو، يوم الخميس، أن استمرار إطلاق الصواريخ من غزة يجعل حربًا أخرى ضد النشطاء في القطاع الساحلي أمرًا لا مفر منه، وهو أحدث إعلان يلفت الأنظار قبل أيام فقط من توجه إسرائيل إلى الانتخابات البرلمانية.

وكشف نتنياهو، عن وجود خطط متقدمة لضرب غزة، وقال إنه سيقرر التوقيت الأمثل للهجوم، في ضوء عدم رغبة حماس في غزة أو عدم قدرتهم على وقف القصف اليومي.

تعرض الزعيم الإسرائيلي لانتقادات عديدة لفشله في الرد بقسوة على الصواريخ، التي كانت ترسل في كثير من الأحيان لسكان جنوب إسرائيل وهم يبحثون عن غطاء.

