كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نايجل فرج": خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتأخر مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نايجل فراج وهو من حملة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنه يعتقد أن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي سيتأخر مرة أخرى لأن البرلمان سيرفض محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون لعقد صفقة في اللحظة الأخيرة مع بروكسل.

وقال فراج: "أن خروج بريطانيا، المقرر في 31 أكتوبر، أصبح الآن موضع شك لأن ما أسماه النخبة السياسية في لندن كان يتآمر مع الاتحاد الأوروبي لخيانة استفتاء عام 2016، الذي صوتت فيه بريطانيا 52 ٪ - 48 ٪ للمغادرة.

وقال فراج أن بريطانيا كانت في قبضة أكبر خلاف لها منذ الحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر وأن جونسون خاطر بتدمير حزب المحافظين الذي كان يحاول إعادة تسخين صفقة الخروج الفاشلة لسلفه تيريزا ماي.

وقال زعيم حزب "البريكست" في مقابلة شخصية لرويترز في "في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر: "سيكون هناك بعض العطاء من الاتحاد الأوروبي وسيقوم بوريس بإعادته إلى البرلمان قبل 31 أكتوبر، وأظن أنه فشل في تحقيق ذلك".

وقال فراج البالغ 55 عامًا: "لذلك لن نغادر في 31 أكتوبر ثم نقع في مياه مجهولة - سواء فرض البرلمان استفتاء ثان أو أجرينا انتخابات عامة، لا أعرف حقًا".

وكان التهديد الانتخابي المتصوَّر للمحافظين من حزب استقلال المملكة المتحدة الذي قاده فرج سابقًا أحد الأسباب الرئيسية التي قررها رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون في عام 2013 للوعد باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة في 29 مارس، لكن تم تأجيلها لأن اتفاق مايو قد هزمه البرلمان ثلاث مرات.

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مع تقسيم المملكة المتحدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عرض فراج لجونسون ميثاقًا انتخابيًا لضمان بقاء البريطانيين في السلطة لتسليم الطلاق، لكن تم رفضه حتى الآن.

وقال مصدر محافظ الأسبوع الماضي أن فرج لم يكن لائقًا حتى يُسمح له بالوصول إلى السلطة، وهو عائق رفضه باعتباره قادمًا من متحدث باسم المحافظين.

ونفى فراج المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصفقة.

ويقول أعداء فراج إنه يبيع رؤية لبريطانيا لم تكن أبدًا غير آمنة للناخبين الذين تتحدىهم العولمة، رغم أن المعارضين يعترفون بأن فشل الأحزاب الرئيسية في معالجة المخاوف المتعلقة بالهجرة سمح له بالفوز بالناخبين.

وقال فراج: "نحن صمام الأمان للغضب الذي سيتم التعبير عنه في 1 نوفمبر إذا لم نغادر الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "إذا لم ننفذ نتيجة هذا الاستفتاء، فلن تكون هذه الدولة هي نفسها مرة أخرى".

