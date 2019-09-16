كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك اجتماع بين روحاني وترمب في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التلفزيون الايراني الرسمي اليوم الاثنين، إن إيران لن تعقد اجتماعًا بين الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره الامريكي دونالد ترامب في الامم المتحدة بعد مغادرة البيت الابيض يوم الاحد احتمال عقد اجتماع محتمل.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي "لن يعقد مثل هذا الاجتماع." وقد رفضت طهران مرارًا مثل هذا الاجتماع.

وأضاف: "ليس مثل هذا الحدث مشيرًا إلى اجتماع ترامب روحاني في نيويورك، على جدول أعمالنا، ولن يحدث.

ورفض موسوي التصريحات "الساذجة" للسيناتور الجمهوري الأمريكي "ليندسي جراهام" بأن الوقت قد حان للولايات المتحدة "لوضع هجوم على مصافي النفط الإيرانية" بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية يوم السبت والتي ادعت من جانب الحوثيين.

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ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل أيضًا يوم الأحد من احتمالات أنه قد يكون على استعداد للقاء مسؤولين إيرانيين، قائلًا إن التقارير التي تفيد بأنه سيفعل ذلك دون شروط ليست دقيقة.

وصرح على حسابه الشخصي على تويتر: "أخبار وهمية تقول إنني على استعداد للقاء مع إيران، لا توجد شروط؟ هذا عبارة غير صحيحة (كالعادة!).

كما صرح قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه أذن بالإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي (SPR) إذا لزم الأمر بكميات يتم تحديدها بسبب هجوم السبت على منشآت النفط السعودية.

وأضاف على حسابه الشخصي على تويتر: "استنادًا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، فقد أذن بإطلاق النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، إذا لزم الأمر، بكمية يتم تحديدها بما يكفي للحفاظ على إمدادات السوق جيدة. مضيفًا: "لقد أبلغت أيضًا جميع الوكالات المختصة بالإسراع في الموافقة على خطوط أنابيب النفط الموجودة حاليًا في عملية التصاريح في تكساس ودول أخرى مختلفة."

