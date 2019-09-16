كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير فرنسي يدعم منح اللجوء لـ إدوارد سنودن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيد مسؤول فرنسي رفيع فكرة منح اللجوء السياسي للموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، والذي كان يعيش في المنفى على مدى السنوات الست الماضية بعد تسريب وثائق سرية تجرم جهود المراقبة الجماعية للحكومة الأمريكية.

وقالت نيكول بيلويت، وزير العدل الفرنسية، عبر البرنامج الإذاعي Le Grand Jury، يوم أمس الاحد: "نعم جيد. أنا أدعم ذلك". مشيرة إلى الدستور الفرنسي، الذي يمنح وضع اللاجئ لمن "يتعرض للاضطهاد بسبب أفعاله / أفعالها لدعم الحرية".

وأضافت "بيلويت": "أعتقد أنه يجب علينا أن نظل مخلصين لمبادئنا القوية المتعلقة بالهجرة، يجب أن نقبل طالبي اللجوء".

وفقا لشبكة الراديو RTL، التي نظمت العرض، حددت الحكومة الفرنسية أنه كان رأيها الشخصي وليس موقفًا رسميًا.

يُقال إن الحكومة الفرنسية نأت بنفسها عن تعليقات وزير العدل الفرنسية، لأن السماح لـ إدوارد سنودن بدخول فرنسا من المحتمل أن يثير جدلاً مع الولايات المتحدة، والتي تريد منه أن يحاكم بتهم التجسس التي تحمل ما لا يقل عن 30 عامًا في السجن.

التماس لـ "ماكرون"

في حديثه إلى المذيع الفرنسي في اليوم السابق، قال إدوارد سنودن، إنه تقدم بطلب للجوء السياسي في فرنسا في العام 2013، عندما كان الرئيس هولاند في منصبه. ولم يكشف عن السبب وراء عدم وصوله إلى فرنسا، لكنه قال، إنه يأمل أن يمنحه الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، حق اللجوء.

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وأضاف: "لا نريد أن تصبح فرنسا مثل تلك الدول التي لا تحبها. الشيء الأكثر حزنًا في هذه القصة هو أن المكان الوحيد الذي تُتاح فيه الفرصة لعملاء المخابرات الأمريكيين للتحدث ليس في أوروبا ولكن هنا [في روسيا]".

محنة الست سنوات

إوارد سنودن، موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، فر من الولايات المتحدة في يونيو 2013 خوفًا من المقاضاة.

يمكن أن تبين تسريباته، التي كشفت عن ممارسات المراقبة على النطاق الصناعي لوكالة الأمن القومي وحلفاء أمريكا، يمكن أن ترته مرسل إلى السجن لمدة 30 عامًا بتهمة التجسس وسرقة الممتلكات الحكومية (قام سنودن بتخزين الوثائق السرية على جهاز كمبيوتر مهجور قبل تسليمهم إلى الصحفيين).

وتم إلغاء جواز سفر سنودن بعد فترة قصيرة من مغادرته الولايات المتحدة واستقر في نهاية المطاف في روسيا، حيث حصل على حق اللجوء. ويسري تصريح الإقامة الحالي، الذي تم تمديده في الماضي، حتى العام 2020. وسيتم إصدار مذكرات المخابراتي سنودن، والتي تحمل عنوان "سجل دائم"، على مستوى العالم يوم الثلاثاء.

إدوارد سنودن يهدد المديرة الجديدة لـCIA

وذكر العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، أن المديرة الجديدة لـCIA، جينا هاسبيل، لن تتمكن من زيارة الاتحاد الأوروبي دون مواجهة احتمال اعتقالها.

وقال سنودن، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، يوم الثلاثاء: "من اللافت أن المديرة الجديدة لـCIA جينا هاسبيل، التي عذبت أشخاصا، لن تتمكن، على الأرجح، من زيارة الاتحاد الأوروبي للقاء رؤساء الاستخبارات الأخرى دون مواجهة خطر اعتقالها بفضل الشكوى، التي تقدم بها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، في نيابة ألمانيا".