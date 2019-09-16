كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول أفغاني: مقتل 5 مدنيين في انفجار قنبلة غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول أفغاني مقتل خمسة مدنيين عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق في مقاطعة فرح الغربية.

وقال محب الله محب، الناطق باسم قائد شرطة المقاطعة، إن الضحايا من بينهم نساء وأطفال. ويقول إن القصف وقع بعد ظهر يوم الأحد بالقرب من مدينة فرح، عاصمة المقاطعة.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن التفجير، لكن تنشط طالبان في المقاطعة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، شنت محاولة للاستيلاء على مدينة فرح. استولى المتمردون لفترة وجيزة على مركز تجنيد للجيش وأشعلوا فيه النار.

قُتل مدنيان خلال المعارك وبعد غارات جوية نفذت ضد طالبان، مما أجبرهم على الخروج من المدينة.

و تاتي هذه التطورات مع استعداد حوالي 100 الف عضو من قوات الأمن في البلاد ليوم الاقتراع. من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، يوم الأحد انه سيتواجد 72 الف من أفراد الأمن في الخدمة حول مراكز الاقتراع البالغ عددها 4942 مركزًا في جميع أنحاء أفغانستان، بينما سيخدم حوالي 30 الف جندي إضافي كوحدات احتياطية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، روح الله أحمد زاي، إن قوات الأمن استعادت مؤخرًا ثماني مقاطعات من طالبان وأن العمليات جارية لتأمين حوالي 20 آخرين.

في الأسبوع الماضي، ألغى الرئيس دونالد ترامب فجأة المفاوضات مع طالبان، التي تسيطر على ما يقرب من نصف أفغانستان.

كان من المتوقع على نطاق واسع تأجيل الانتخابات بموجب صفقة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. وكانت الحكومة الأفغانية قد أغلقت تلك المفاوضات.

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و في وقت سابق، اوضح مسؤول أفغاني إن الأولوية لحكومته هي إجراء انتخابات وطنية في وقت لاحق من هذا الشهر - بدلًا من التوصل إلى اتفاق سلام مع المتمردين.

قال المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، إن مشروع اتفاق السلام مع طالبان في أفغانستان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر.

و في الاسبوع الماضي، استهدف انتحاري من طالبان قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية في ضواحي كابول، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل.

وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إنه اصيب ثلاثة جنود آخرين في الهجوم الذي وقع اليوم الخميس في منطقة شهار أسياب في مقاطعة كابول.

ارتفعت اعمدة الدخان فوق موقع الهجوم. وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن التفجير في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

يعد هذا الهجوم هو الأحدث منذ أن ألغى الرئيس دونالد ترامب فجأة محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان على شفا اتفاق واضح لإنهاء أطول حرب أمريكية.

هزت سيارتان ملغومتان لطالبان في كابول الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل عدة مدنيين واثنين من أعضاء الناتو، بمن فيهم جندي أمريكي.

فقد اعلنت بعثة الدعم بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان مقتل أحد أفراد الخدمة الأمريكية وجندي روماني في التفجير الانتحاري بكابول.

ولم يذكر البيان اي تفاصيل غير انهم قتلوا في اشتباكات في العاصمة الافغانية يوم الخميس. وتم حجب اسم الجندي الأمريكي لمدة 24 ساعة حتى يتم إخطار العائلة وفقًا لسياسة البنتاجون. كما انه لم يتم تحديد هوية الجندي الروماني.

