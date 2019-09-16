تفاصيل مقتل زبون على يد مستخدم داخل “محلبة” في طنجة

شهدت مدينة طنجة، أمس الأحد، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب بعد تلقيه طعنات قاتلة على يد مستخدم داخل إحدى المحلات الموجودة في حي الخربة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الجريمة وقعت داخل “محلبة”، بين زبون ينحدر من سوق الأربعاء، ومستخدم في المحل نفسه، حيث دخل الطرفان في ملاسنات كلامية، انتهت بتسديد أحدهما، صاحب المحل، طعنات قاتلة للزبون، الضحية، على مستوى البطن، فارق الحياة على إثرها فورا، متأثرا بجروحه.

وأضافت المعطيات ذاتها أن العناصر الأمنية تمكنت من اعتقال المشتبه فيه، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثة الضحية إلى مستودع الأموات الدوق دي طوفار لعرضها على التشريح الطبي، وتحديد ملابسات الوفاة.