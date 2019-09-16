أحسن لاعب في الجولة الأخيرة.. حارث ينفض غبار التواضع وينتفض في “البوندسليغا”

حصل النجم المغربي أمين حارث، متوسط ميدان المنتخب المغربي لكرة لقدم، وفريق “شالكه04” الألماني، على أعلى معدل في تقييم لاعبي الدورة الأخيرة من الدوري الألماني الممتاز “البوندسليغا”، التي اختتمت مبارياتها، أمس الأحد، وذلك بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه في مباراة بادلبورن.

وقدم اللاعب السابق لفريق نانت الفرنسي، أداءا رائعا، بتمريراته الحاسمة والدقيقة، مراوغاته، وأهدافه أيضا، وذلك بعد أن وقع هدفين اثنين، مساهما في انتصار فريقه بنتيجة عريضة، خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وحسب موقع ” whoscored” المتخصص في الإحصائيات الكروية، فإن اللاعب المغربي تحصل على معدل 9.1، وهو الأعلى في هذه الجولة، بين مختلف نجوم الدوري الألماني، الذين تالقوا بدورهم رفقة أنديتهم.

أمين حارث، الذي كان قريبا من مغادرة الفريق الأزرق، في الميركاتو الماضي، بسبب مشاكل مع النادي، أكد منذ بداية الموسم بأنه سيكون لاعبا مختلفا، فرض رسميته، وبات من أبرز العناصر داخل “شالكه”.