شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بأحد منازل الأحياء السكنية بالعاصمة السعودية والان مع التفاصيل
اندلعت حريق هائل في أحد منازل حي الجرادية أحد الأحياء السكنية بالعاصمة السعودية.
وأدى الحريق الى وفاة 7 أشخاص، حسب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض.
أوضحت المديرية أنها تلقت بلاغًا، فجر اليوم الاثنين، من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية في العاصمة، وفقًا لصحيفة ”سبق“.
واتضح بعد انتقال فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة في تشبع الموقع سريعًا بالأدخنة الكثيفة.
وأخرجت فرق الانقاذ المتواجدين وعددهم 9 أشخاص، ليتبين لاحقًا وفاة 7 منهم، وإصابة حالتين تم نقلهما للمستشفى، وقد تم إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.
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