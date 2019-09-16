تقدم قيس سعيد برئاسيات تونس بعد فرز 27% من الأصوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الإثنين، تقدم المرشح المستقل قيس سعيد بعد فرز 27% من الأصوات.

وأمس، أعلن المرشحان الرئاسيان، نبيل القروي وقيس سعيد، تأهلهما إلى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التونسية استنادا إلى نتائج استطلاعين للرأي.



وقال سعيّد أستاذ القانون الدستوري - في تصريح لفرانس برس - "تأهلي إلى جولة الإعادة في الانتخابات يحملني مسؤولية كبيرة تجاه الشعب حتى نمرّ معا من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل".

Advertisements

بدوره، قال نزيه الصويعي محامي رجل الأعمال التونسي نبيل القروي، مساء الأحد، إن موكله تمكن من التأهل إلى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.

وتجمع المئات من أنصار القروي الموقوف بتهمة بتبييض أموال في أجواء احتفالية أمام المقر الرئيسي لحزبه بالعاصمة تونس، مؤكدين انتقاله إلى الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وردد أنصار القروي أغاني شعبية، وأطلقوا هتافات مثل "لنا نبيل لنا القروي"، ساخرين من "خسارة" رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يتهمونه بالوقوف وراء سجن القروي.