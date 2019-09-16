أرورهان: ترحيل أردوغان للاجئين السوريين إسطوانة قديمة.. وتركيا فقدت ثقلها السياسي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

أردوغان

كتب كتبت- أماني عزام

قال الصحفي الكردي، أورهان خلف، إن استغلال ورقة اللاجئين السوريين في تركيا وتهديد الإتحاد الأوربي بترحيلهم إليها أضحت إسطوانة قديمة تكاد تفقد جدّيتها من قبل حكومة العدالة والتنمية التي يترأسها أردوغان.

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وأشار "أورهان" في تصريح خاص، إلى أن تركيا فقدت ثقلها السياسي في المنطقة لعدة أسباب أبرزها الفشل في احتلال شرقي الفرات بعد أن كبحت أمريكا جماحها بشأن المنطقة الآمنة التي كانت حكومة أردوغان تسعى لإنشائها كون ذلك يدخل ضمن مخططها الاحتلالي لغزو الشمال السوري.

ولفت إلى أن هناك أسباب اقتصادية داخلية تعاني منها تركيا نظراً للقروض المالية الضخمة المترتبة عليها من قبل الإتحاد الأوروبي وأمريكا والصين، الأمر الذي أثار سخط الشعب التركي الذي بات شيئا فشيئا يفقد ثقته بحكومة أردوغان و النتائج الانتخابية للبلديات خير دليل على ذلك.

وتابع'"على الرغم من أن الإتحاد الأوروبي زود تركيا بالمليارات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للاجئين السوريين إلا أن أردوغان يحاول بكافة الوسائل ابتزازها للدفع أكثر حتى يحتوي المشاكل الداخلية التي باتت تشكل خطر على مستقبل حزبه"