ألمانيا تدين الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت ألمانيا بشدة الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها اليوم إن "مثل هذا الهجوم على البنية التحتية المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية غير مبرر ".

وأضافت أن هذا الاعتداء "يؤدى إلى تفاقم التوترات وهو على النقيض من وقف التصعيد الذي نحتاج إليه بشدة بالمنطقة ".