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شكرا لقرائتكم صحيفة "عرب نيوز" تطلق نسخة باليابانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت صحيفة "عرب نيوز"، الجريدة اليومية الإنجليزية، عن إطلاق نسخة إلكترونية باللغة اليابانية كجزء من خطتها للتوسع.
وسيشكل الموقع الياباني للصحيفة النسخة الدولية الثانية لها، بعد الإطلاق الناجح للنسخة الباكستانية قبل نحو عامين.
وسيتم تدشين النسخة اليابانية للصحيفة (arabnews.jp) الشهر المقبل.
فيصل عباس، رئيس تحرير "عرب نيوز"، أعلن عن المشروع في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد "G1" في طوكيو اليوم الاثنين.
يذكر أن "عرب نيوز" هي إحدى مطبوعات "المجموعة السعودية للأبحاث والنشر".
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