قباني: العدوان على منابع النفط في السعودية عمل إجرامي مدان

اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية السابق الشيخ ​محمد رشيد قباني​ أن "العدوان على منشآت إنتاج ​النفط​ في ​السعودية​ هو عمل تخريبي وإجرامي مدان يزعزع أمان وسلامة واستقرار السعودية وشعبها الشقيق"، مشيرا الى ان "هذا العمل العدواني ما هو إلا طلائع الإجرام والعدوان الذي سيتنامى ويتمادى في قادم الأيام على دولنا العربية ومنطقة ​الشرق الأوسط​ عامة بمشاركة دوليةً وإقليميةً ومحليـة نتيجة للأطماع الأجنبية في بلاد العرب والمسلمين".

ورأى قباني أن "منطقة الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية مقبلة على كثير من الأحداث والتقلبات على طريق ما يخطط لها، بداية من الإعلان المزمع إشهاره من رئيس ​الولايات المتحدة الأميركية​ لما يسمى ب​صفقة القرن​ عقب ​انتخابات​ ​الكنيست​ الصهيوني، ولن تنتهي تلك الأحداث بمخططات تمرير تطبيق هذه الصفقة وما سيترافق معها من مؤامرات ومكائد، وأفعال وردات أفعال سوف تؤدي حتماً إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية كلها بل وقد يؤدي ذلك إلى اشتعالها برمتها في ظل عجز العرب عن فعل شيء".