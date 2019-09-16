أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​الأجهزة الأمنية​ طلبت من السائقين بالتنبه وأخذ الحيطة والحذر على طريق مرجعيون- الخردلي- ​كفررمان​، من خطر الإنزلاقات نتيجة تسرب مادة ​المازوت​ على الطريق.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لتوخي الحذر على طريق مرجعيون الخردلي كفررمان بسبب تسرب مادة المازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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