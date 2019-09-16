النشرة: لجنة الخارجية أقرت مشروع اتفاقية دفاعية بين لبنان وأرمينيا

أفادت مراسلة النشرة في مجلس النواب، ان لجنة الشؤون الخاريجة والمغتربين برئاسة النائب ياسين جابر اقرت مشروع قاون يتعلق باتفاقية دفاعية بين لبنان وارمينيا وارجأت البحث بالمشروع المتعلق بالموافقة على قرض 90 مليون دولار لتكملة مشروع استجرار مياه الاولي الى بيروت، بسبب زيادة كبيرة في التكلفة.
واشار جابر في هذا الاطار الى ان "اردنا حضور وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني حتى نطلع على السياسة المائية للوزارة"، كاشفا ان تم البحث بموضوع المختطف حسن جابر في اثيوبيا والذي افرج عنه، ويجب ان نستخلص العبر مما حدث نتيجة بطئ تحرك الدبلوماسية اللبنانية كون لا سفير في اثيوبيا، بل يقتصر التمثيل على سفيرنا في القاهرة المنتدب في اديس بابا"، وأكّد أن تفاجأنا ان سفيرنا في مصر لم يقدم حتى اليوم اوراق اعتماده في اثيوبيا وهو امر غير مقبول لان هناك جالية اثيوبية كبيرة في لبنان كما ان إثيوبيا تشكل ممرا لكثير من اللبنانيين،" داعيا الحكومة "الى المبادرة للتواصل مع الحكومة الاثيوبية، للحصول على ضمانات بان الحادثة لن تتكرر".
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