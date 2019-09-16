الصفدي: الحدث التخريبي الذي أصاب المملكة يصيب كل وطن عربي في اقتصاده

اعتبر الوزير والنائب السابق محمد الصفدي ان "الخلافات السياسية بين الدول العربية تؤدي الى الإقتتال أحيانا في ما بينها وتفسح المجال أمام الدول التي تضمر الشر للتدخل في شؤونها والعمل على تقويض حكوماتها"، مشيراً إلى أن "السعودية كرائدة في العروبة والإسلام هي التي يمكنها إعادة جمع العرب وتفويت الفرصة على كل من يريد السوء للمنطقة العربية الحبيبة".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأى ان "التخريب الإقتصادي لأي بلد عربي يصيب جميع الدول العربية بطريقة مباشرة وغير مباشرة"، آملا "من جميع الدول العربية أن تعتبر الحدث التخريبي الذي استهدف المنشآت النفطية في المملكة حدثا تخريبيا يصيب كل وطن عربي في اقتصاده".
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