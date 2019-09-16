النشرة: مواطنون اغلقوا طريق رأس بعلبك احتجاجا على عملية سرقة بحربتا

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "عددا من المواطنين اقدموا على اغلاق طريق مفرق راس بعلبك احتجاجا على عملية السرقة التي تعرض لها مواطن وزوجته على طريق حربتا-شعت".

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